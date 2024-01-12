Как подготовиться к УЗИ брюшной полости женщине и мужчине

Стандартно УЗИ органов брюшной полости проходит следующим образом. Пациент ложится на кушетку, ему на кожу наносят специальный гель для устойчивой связи датчика с телом и лучшего скольжения, а потом водят датчиком в области изучаемого органа.
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