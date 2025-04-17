Фантастические узоры: северное сияние раскрасило небо над регионами России

Благодаря мощным вспышкам на Солнце северное сияние минувшей ночью видели жители средних широт. Обычно наблюдаемое лишь вблизи полюсов, в этот раз необычное небесное свечение появилось над столичным регионом.
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