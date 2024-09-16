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Байден поручил задействовать все ресурсы для обеспечения защиты Трампа

Байден поручил задействовать все ресурсы для обеспечения защиты Трампа

Президент США Джо Байден сообщил, что поручил задействовать все ресурсы для обеспечения постоянной защиты экс-главы Белого дома и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа на высшем уровне.

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