Байден поручил задействовать все ресурсы для обеспечения защиты Трампа

Президент США Джо Байден сообщил, что поручил задействовать все ресурсы для обеспечения постоянной защиты экс-главы Белого дома и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа на высшем уровне.
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