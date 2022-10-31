Автобус вылетел с трассы на Алтае, пострадали два человека

Пассажирский автобус вылетел с трассы в Алтайском крае, в результате ДТП пострадали два человека. Авария произошла в Романовском районе неподалеку от села Закладное, сообщила помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина.