РЕН ТВ

195 196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    Время наступило быть в постоянной мобилизационной готовности, потому, что Ельцин поставил страну под американский удар.Путин заявил, что...
  • Владимир Соловьев
    Россияне не испытывают ненависти к японцам и готовы дальше сотрудничать.В Японии признали...
  • Ly
    Не согласна. Лозу помнит только старшее поколение. Остальные понятия не имеют кто такой (у каждого поколения свои кум...Лоза потребовал н...

Автобус вылетел с трассы на Алтае, пострадали два человека

Пассажирский автобус вылетел с трассы в Алтайском крае, в результате ДТП пострадали два человека. Авария произошла в Романовском районе неподалеку от села Закладное, сообщила помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх