6-летний мальчик на велосипеде попал под колёса КамАЗа в Приангарье

Вечером 23 сентября водитель КАМАЗа сбил 6-летнего мальчика в селе Майск Осинского района. По данным Госавтоинспекции региона, ребенок катался на велосипеде и выехал на проезжую часть перед движущимся грузовиком.
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