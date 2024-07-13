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Билет не станет пропуском в вагон: что за хитрую ловушку для пассажиров придумали в РЖД

Билет не станет пропуском в вагон: что за хитрую ловушку для пассажиров придумали в РЖД

Билет не станет пропуском в вагон: что за хитрую ловушку для пассажиров придумали в РЖД Евгения КомароваВ последние дни жители России продолжают сталкиваться с проблемами при покупке билетов на поезда, направляющиеся на юг и обратно.

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