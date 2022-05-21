Регионы России

35 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Жук
    Интересно, а затраты на содержание этой дороги посчитали? Какой срок ее окупаемости? У нас в Норильске дорога 70 км з...Владимир Путин по...
  • Наталья Середа
    Бедные пушистики, что их ждет....Ростовские произв...
  • Евгений Алексеев
    Так пусть занимается! Ему вес сбросить полезно.А тем у кого денег не хватает от получки до зарплаты его призывы до п....Депутат Государст...

Владимир Путин поддержал участие губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в сентябрьских выборах

Владимир Путин поддержал участие губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в сентябрьских выборах

Владимир Путин поддержал решение Евгения Куйвашева об участии в выборах губернатора Свердловской области Президент России Владимир Путин во время встречи в формате видеоконференцсвязи предложил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву вновь баллотироваться на этот пост «В этом году истекает срок моих полномочий, как губернатора Свердловской области, и для меня как губернатора принципиально важно ваше видение, на каком участке мне предстоит работать дальше», — заявил Евгений Куйвашев во время беседы с Президентом РФ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх