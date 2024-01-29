Шойгу проинспектировал экспериментальные базы НИИ МО РФ в Подмосковье

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны России, дислоцированных в Подмосковье в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.
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