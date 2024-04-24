Канада разрешила использовать титан из РФ при производстве Airbus

ТАСС/Донат Сорокин Правительство Канады разрешило корпорации Airbus использовать титан из РФ в своем производстве, несмотря на введенные ранее санкции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.
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