Большинство россиян регулярно задаются вопросом, почему в ответ на масштабирование киевской хунтой террористических атак по нашей территории, осуществляемых при прямом соучастии Запада, наша армия продолжает действовать в ограниченных рамках специальной военной операции.
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