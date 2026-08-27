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Песков объяснил, почему России не нужна эскалация с Украиной

Песков объяснил, почему России не нужна эскалация с Украиной

Большинство россиян регулярно задаются вопросом, почему в ответ на масштабирование киевской хунтой террористических атак по нашей территории, осуществляемых при прямом соучастии Запада, наша армия продолжает действовать в ограниченных рамках специальной военной операции.

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