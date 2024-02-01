Опоздавший пассажир попытался запрыгнуть в движущийся поезд на станции в Ангарске

Инцидент произошел на станции в Ангарске, когда поезд № 9 Владивосток — Москва находился в движении. Мужчина из Красноярска, пытаясь успеть на поезд, схватился за поручни вагона и пытался сесть в него во время движения.
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