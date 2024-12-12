📹🏮Экипаж боевой машины поддержки танков (БМПТ) группировки войск "Юг" (либо ГрВ "Запад") обрабатывает позиции ВСУ осколочными полями в хвойном Кременском лесу из 30-мм автоматических пушек 2А42.
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📹🏮Экипаж боевой машины поддержки танков (БМПТ) группировки войск "Юг" (либо ГрВ "Запад") обрабатывает позиции ВСУ осколочными полями в хвойном Кременском лесу из 30-мм автоматических пушек 2А42.