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Путин призвал партии поддержать на выборах отличившихся бойцов СВО

Путин призвал партии поддержать на выборах отличившихся бойцов СВО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Политические партии должны активно выдвигать и поддерживать на выборах всех уровней бойцов, отличившихся на СВО, с таким призывом обратился Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

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