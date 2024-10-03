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Самая позорная битва в истории США. А может, и в истории войн

Самая позорная битва в истории США. А может, и в истории войн

На довольно популярном военном канале соцсетей США один товарищ бросил: "Да вы, США, все свои войны проиграли!" Что же тут началось!.

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