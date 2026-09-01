Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Как сделать стильную гостиную без дизайнера: 5 реальных историй

Как сделать стильную гостиную без дизайнера: 5 реальных историй

Ремонт часто воспринимается как стресс, особенно если речь идет о главной комнате в доме. Принято считать, что без профессионального дизайнера невозможно создать пространство, которое будет одновременно красивым, удобным и продуманным до мелочей.

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