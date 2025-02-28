Европейские страны нуждаются в индонезийских рабочих — министр

Несколько европейских стран запросили квалифицированных работников из Индонезии для удовлетворения своих потребностей в рабочей силе, 27 февраля приводит слова заместителя министра иностранных дел Аниса Матты агентство ANTARA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии