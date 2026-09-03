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Регионы России

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Минюст Норвегии признал незаконность задержания российского судна «Профессор Молчанов»

Минюст Норвегии признал незаконность задержания российского судна «Профессор Молчанов»

Министерство юстиции Норвегии признало, что решение окружного суда о задержании российского судна «Профессор Молчанов» на архипелаге Шпицберген было принято без предварительного уведомления России.

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