Украина потеряла $3,15 млрд из-за простоя портов Большой Одессы

Украина потеряла $3,15 млрд из-за приостановки коммерческой деятельности в портах Большой Одессы с 22 июля.
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