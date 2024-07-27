Калужскому Обнинску продлили статус наукограда еще на 15 лет

Правительство России накануне выпустило распоряжение о сохранении за Обнинском статуса наукограда еще на 15 лет, до 2040 годаПравительство России накануне выпустило распоряжение о сохранении за Обнинском статуса наукограда еще на 15 лет, до 2040 года.
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