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В Петербурге на концерт группы Zero People пришли сотрудники ОМОН

В Петербурге на концерт группы Zero People пришли сотрудники ОМОН

ОМОН сорвал концерт группы Zero People в Петербурге Музыкантов забрали в отделение полиции. Фото: из открытых источников В питерский клуб «Космонавт», где проходил концерт группы Zero People в разгар мероприятия нагрянули сотрудники ОМОН.

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