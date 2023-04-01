Очень часто раскрученные огородные блогеры, продвигают вот такие бесполезные рецепты подкормок!

Хорошо, если просто бесполезные, и вреда почве и растениям не принесет!Таким образом, если человек не может научно обосновать, в чем полезность этой подкормки, какой положительный эффект она дает, то не повторяйте за ним! Поделитесь этим постом с вашими знакомыми огородниками, пусть больше людей об этом знают! Самый бредовый аргумент, я так поливаю и у меня все прекрасно растет! Открою секрет, если бы вы этим не поливали, то росло бы так же или еще прекрасней, все зависит от почвы, а нет от такого ядерного коктейля! Когда я пишу комментарии под такими постами, и пытаюсь объяснить широким массам, почему так делать не надо, меня конечно, очень часто блокируют, но не могу промолчать!Я обращаюсь не только к блогерам, но и подписчикам, которые, не вникая, просто доверяют и повторяют за «Авторитетным» блогером.