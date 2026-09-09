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Русское оружие

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📷⚡️Перспективный вариант БТР Type 19 с интегрированным лазерным комплексом C-UAS Китайский оборонно-промышленный комплекс продолжает планомерную интеграцию систем оружия на новых физических принципах в состав войсковой ПВО малого радиуса действия.

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