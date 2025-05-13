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Эксперт по ЖКХ Бондарь: курящие в квартире соседи могут быть наказаны штрафами

Эксперт по ЖКХ Бондарь: курящие в квартире соседи могут быть наказаны штрафами

Проникновение табачного дыма из квартиры в общий коридор или соседние помещения может квалифицироваться как нарушение установленного порядка пользования жилым помещением, причинение вреда здоровью и имуществу других граждан.

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