Эксперт по ЖКХ Бондарь: курящие в квартире соседи могут быть наказаны штрафами

Проникновение табачного дыма из квартиры в общий коридор или соседние помещения может квалифицироваться как нарушение установленного порядка пользования жилым помещением, причинение вреда здоровью и имуществу других граждан.
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