В Татарстане благодаря репродуктологам ежегодно рождается более 500 детей

По информации Фираи Сабировой, главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью Минздрава РТ и замгендиректора АО «АВА-Казань», в Татарстане каждый год благодаря помощи репродуктологов на свет появляются более 500 детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии