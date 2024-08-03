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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жамнов о Валерии Васильеве: «Общение с ним было одним из лучших моментов в детстве. Он был справедливым, таких людей было мало, наверное»

3 августа двукратному олимпийскому чемпиону в составе сборной СССР исполнилось бы 75 лет. После завершения карьеры он работал тренером в детско-юношеской школе московского «Динамо», где занимался Жамнов.

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