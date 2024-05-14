В «Колорадо» удалили табличку с фамилией Ничушкина в раздевалке команды

«Колорадо Эвеланш», судя по всему, больше не даст шансов Валерию Ничушкину. Обозреватель издания The Denver Post Кори Масисак заявил, что в раздевалке «Колорадо Эвеланш» больше нет таблички с фамилией форварда команды Валерия Ничушкина.