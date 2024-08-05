"Ъ": Экс-полковник ГРУ Квачков отправился по святым местам, не дождавшись суда

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков ушел от административного надзора по скитам и монастырям.Дорогомиловский суд Москвы установил административный надзор на срок до 19 февраля 2027 года за отставным полковником Главного разведывательного управления Владимиром Квачковым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Небывалый удар по Киеву. Русские два дня кошмарят противника. Первые испытания F-16 завершились полным разгромом
- СВО закончится раньше, штыки пойдут на столицу: Путин в один миг "напугал" Киев. Начались массовые беспорядки и бунты на Украине – источник
- "Двухсотых" вывозили "КамАЗами": Удар по складу в Нежине обернулся большими потерями, о которых молчат сводки
Свежие комментарии