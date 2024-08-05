"Ъ": Экс-полковник ГРУ Квачков отправился по святым местам, не дождавшись суда

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков ушел от административного надзора по скитам и монастырям.Дорогомиловский суд Москвы установил административный надзор на срок до 19 февраля 2027 года за отставным полковником Главного разведывательного управления Владимиром Квачковым.