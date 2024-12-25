Чернышенко заявил, что учителям будут давать вознаграждение за успехи учеников

Учителям будут давать денежное вознаграждение за успехи их учеников. Эту инициативу пропишут в Стратегии развития образования, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводит РИА «Новости».
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