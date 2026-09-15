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Tonkeeper провел ребрендинг и стал Keeper с поддержкой 7 сетей

Tonkeeper провел ребрендинг и стал Keeper с поддержкой 7 сетей

Tonkeeper провел ребрендинг, сменив название на Keeper и расширив поддержку до семи блокчейн-сетей.

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