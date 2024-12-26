Как нижегородцам победить новогоднюю тоску: советы психолога

Далеко не у всех получается обзавестись праздничным настроением.Специалист в области гештальт-терапии Екатерина Воробьёва поделилась своими мыслями о причинах, по которым новогодние праздники часто вызывают у людей чувство печали и тревоги, а также предложила способы борьбы с этими эмоциями.