Посол Долгов заявил, что Каллас не сможет добиться разговора с Путиным

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не сможет добиться разговора с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал чрезвычайный и полномочный посол Константин Долгов.
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