В Воронежской области снизилась цена на дизельное топливо

Согласно статистике за период с 7 по 14 сентября, литр дизеля потерял в цене 69 копеек. Сейчас на заправках региона его можно приобрести за 83,87 рубля.
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