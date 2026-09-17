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Воронежские новости

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В Воронежской области снизилась цена на дизельное топливо

В Воронежской области снизилась цена на дизельное топливо

Согласно статистике за период с 7 по 14 сентября, литр дизеля потерял в цене 69 копеек. Сейчас на заправках региона его можно приобрести за 83,87 рубля.

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