От любви до разочарования: как принц Гарри и Меган Маркл разрушили свою репутацию

Уже печально известные принц Гарри и Меган Маркл вот-вот отметят шесть лет совместной жизни. За это время парочка не только обвинила королевскую семью в, по их словам, неподобающем поведении, но и сама спровоцировала в медийном пространстве не меньше скандалов.