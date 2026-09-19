Clean Charts — Why Simplicity Has to Be Earned E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! pavlusrockulus Every trader's chart follows the same arc: clean at the start, complex somewhere in the middle, and — for the ones who stay long enough — clean again at the end.
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