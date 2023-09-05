Турецкого бизнесмена, поставлявшего Киеву бронежилеты, нашли мертвым

Владимир Зеленский в бронежилете. Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service Турецкая полиция ведет расследование уголовного дела по факту смерти главы компании FARMTR Халита Арабаджи, найденного мертвым в собственном доме в городе Болу.
Владимир Зеленский в бронежилете. Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service Турецкая полиция ведет расследование уголовного дела по факту смерти главы компании FARMTR Халита Арабаджи, найденного мертвым в собственном доме в городе Болу.
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