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Турецкого бизнесмена, поставлявшего Киеву бронежилеты, нашли мертвым

Турецкого бизнесмена, поставлявшего Киеву бронежилеты, нашли мертвым

Владимир Зеленский в бронежилете. Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service Турецкая полиция ведет расследование уголовного дела по факту смерти главы компании FARMTR Халита Арабаджи, найденного мертвым в собственном доме в городе Болу.

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