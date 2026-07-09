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Новиков подписал пробный контракт с «Динамо». Защитник провел 3 сезона в АХЛ («Сила спорта»)

Защитник Никита Новиков подписал пробное соглашение с « Динамо ». Как сообщает «Сила спорта», менеджмент московского клуба достиг договоренности о подписании пробного контракта с игроком.

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