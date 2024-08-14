Очевидцев ДТП, в котором пострадал велосипедист, ищут в Бобруйске.

Очевидцев ДТП ищут в Бобруйске.Как сообщили в УВД облисполкома, 30 июля около 12.00 38-летняя водитель Hyundai, двигаясь задним ходом по тротуару, вблизи дома 25 по улице Минской совершила столкновение с 27-летним велосипедистом.