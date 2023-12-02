Применение опилок для дома и дачи

Древесные опилки не зря считаются универсальным материалом (а зачастую — ещё и бесплатным). Они пригодятся и для того, чтобы растопить печь (обогреть теплицу), и для тёплых грядок, и для проращивания картофеля и грибов.
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