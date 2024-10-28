Shot: группа "Тату" берет 15 миллионов рублей за корпоратив

Группа "Тату" воссоединилась для частных концертов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Вместе, стало известно изданию, Лена Катина и Юля Волкова выступают на корпоративах и берут 15 млн рублей за концерт.
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