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Shot: группа "Тату" берет 15 миллионов рублей за корпоратив

Shot: группа "Тату" берет 15 миллионов рублей за корпоратив

Группа "Тату" воссоединилась для частных концертов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Вместе, стало известно изданию, Лена Катина и Юля Волкова выступают на корпоративах и берут 15 млн рублей за концерт.

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Комментарии
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Comandor
А просто поработать не пробовали? Всю жизнь дурака валять проще? Тунеядки б. . . ь!
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17 час.

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