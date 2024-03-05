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Правительство России одобрило продажу «Яндекса» Правительственная комисси...

Правительство России одобрило продажу «Яндекса» Правительственная комисси...

Правительство России одобрило продажу «Яндекса»Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку по приобретению российской группой инвесторов 96,3 % акций компании «Яндекс» у нидерландской Yandex N.

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