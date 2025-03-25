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Врач Верба: в полете чаще всего люди сталкиваются с обмороками, тошнотой и отеками

Врач Верба: в полете чаще всего люди сталкиваются с обмороками, тошнотой и отеками

Среди самых частых экстренных ситуаций со здоровьем, которые случаются в полете, обморок или предобморочное состояние, респираторные симптомы, тошнота или рвота, симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, судороги, отеки, панические атаки и тревожность у пассажиров.

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