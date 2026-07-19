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Кировта ике йөк вагоны рельстан чыккан

Киров шәһәрендә ике йөк вагоны рельстан чыккан, дип хәбәр итә Идел буе транспорт прокуратурасы. «Якынча мәгълүматлар буенча, 2026 елның 19 июлендә төнлә Горький тимер юлының Киров-Котласский станциясендә маневр эшләрен башкарган вакытта буш контейнерлар белән ике тимер юл платформасы рельстан чыккан», — дип белдерделәр транспорт прокуратурасында.

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