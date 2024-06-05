Глава региона Игорь Кобзев подписал закон о вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов

В Иркутской области начался новый этап в вопросе трудоустройства людей с инвалидностью. Глава региона Игорь Кобзев подписал закон “Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Приангарье”, который призван привести региональное законодательство в соответствие с новым федеральным законом «О занятости населения в Российской Федерации», вступающим в силу в 2024 году.