В Кирове назван лауреат литературной премии Александра Грина

В Кировской области состоялось награждение лауреата премии Александра Грина. В 650-летний юбилей города награду получил Павел Поздеев, известный под псевдонимом Павел Кренев, сообщает дирекция 650-летия города.
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