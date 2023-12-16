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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гилберт Аренас – «Индиане»: «А если бы двое первые очки набрали? Пополам бы мяч резали?»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас в эфире своего шоу раскритиковал «Индиану» за инцидент с игровым мячом, в результате которого набравший 64 очка Яннис Адетокумбо («Милуоки») засомневался в его подлинности.

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