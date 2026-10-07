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Уединенную дачу с новой баней и печью-камином продают за 1,7 млн руб. под Барнаулом

Уединенную дачу с новой баней и печью-камином продают за 1,7 млн руб. под Барнаулом

Уютную двухэтажную дачу площадью 70 "квадратов" рядом с лесом и протокой Оби выставили на продажу в СНТ Автомобилист в Первомайском районе Алтайского края.

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