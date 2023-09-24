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Да будет 13 пенсия: россиянам в возрасте сообщили о новом решении по деньгам

Да будет 13 пенсия: россиянам в возрасте сообщили о новом решении по деньгам

Борис Чернышев, депутат Госдумы, предложил законопроект, который вносит изменения в пенсионное законодательство.

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Комментарии
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ольга решетникова
О каком &quot;решении&quot; сообщили? Это законопроект. Не факт, что его примут. Потому что очень похоже на популистский вброс. Если нажать на синенькое слово &quot; законопроект&quot; , то можно это понять. Вот, из заключения профильного комитета:
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15 час.
Лидия
Вот уж не верю в благие намерения , выберут какую-нибудь маленькую группку нуждающихся, например блокадникам, крику будет на всю страну, а потихоньку повысят цены для всех остальных, особенно на лекарства, хотя сейчас уже мои лекарства поднялись в 3 раза, поднимут платежи на ЖКХ. Хотя я понимаю, сейчас война, деньги там нужнее, только почему-то доходы наших хапнувших выросли, и их количество тоже. (данные от Зюганова).
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15 час.

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