Да будет 13 пенсия: россиянам в возрасте сообщили о новом решении по деньгам

О каком "решении" сообщили? Это законопроект. Не факт, что его примут. Потому что очень похоже на популистский вброс. Если нажать на синенькое слово " законопроект" , то можно это понять. Вот, из заключения профильного комитета:

Лидия

Вот уж не верю в благие намерения , выберут какую-нибудь маленькую группку нуждающихся, например блокадникам, крику будет на всю страну, а потихоньку повысят цены для всех остальных, особенно на лекарства, хотя сейчас уже мои лекарства поднялись в 3 раза, поднимут платежи на ЖКХ. Хотя я понимаю, сейчас война, деньги там нужнее, только почему-то доходы наших хапнувших выросли, и их количество тоже. (данные от Зюганова).