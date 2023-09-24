Борис Чернышев, депутат Госдумы, предложил законопроект, который вносит изменения в пенсионное законодательство.
Да будет 13 пенсия: россиянам в возрасте сообщили о новом решении по деньгам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ольга решетникова
О каком "решении" сообщили? Это законопроект. Не факт, что его примут. Потому что очень похоже на популистский вброс. Если нажать на синенькое слово " законопроект" , то можно это понять. Вот, из заключения профильного комитета:
Ответить
15 час.
Лидия
Вот уж не верю в благие намерения , выберут какую-нибудь маленькую группку нуждающихся, например блокадникам, крику будет на всю страну, а потихоньку повысят цены для всех остальных, особенно на лекарства, хотя сейчас уже мои лекарства поднялись в 3 раза, поднимут платежи на ЖКХ. Хотя я понимаю, сейчас война, деньги там нужнее, только почему-то доходы наших хапнувших выросли, и их количество тоже. (данные от Зюганова).
Ответить
15 час.
Свежие комментарии