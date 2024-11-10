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Александр Мостовой: «Локомотиву» надо отпускать Батракова, если предложат 15 миллионов евро» 

В субботу в матче Мир РПЛ с «Факелом» (2:1) хавбек сделал дубль. «Два пенальти реализовал, молодец. Но мы много видели футболистов, которые в 19 лет начинали, а потом о них никто не слышал.

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