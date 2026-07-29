НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

FIFPRO Europe о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Нужно немедленно это пересмотреть. Финансовые интересы не должны перевешивать голоса тех, кто играет, поддерживает и развивает футбол»

Европейское подразделение Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO Europe) выпустило заявление о планах ФИФА продать доли в чемпионате мира частным инвесторам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии