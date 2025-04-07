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Царьград

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Овечкин превышает рекорд Гретцки: 895-й гол в НХЛ!

Овечкин превышает рекорд Гретцки: 895-й гол в НХЛ!

Александр Овечкин превзошёл рекорд Уэйна Гретцки, забив 895-й гол в НХЛ в матче с "Нью-Йорк Айлендерс".

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